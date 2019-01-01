Сотрудники ЗСД не смогли помочь горящей Газеле справиться с огнем: машина выгорела дотла (ВИДЕО)

Очевидцы сообщают, что инцидент произошел на скоростной дороге перед Левашовским шоссе.





По видео и фотографиям видно, что пламя полностью охватило машину, рядом стоят владельцы. Однако отмечается, что все успели выбраться из машины и никто не пострадал.





Фото: группа "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"/vk.com



В свою очередь очевидцы пишут, что с огнем можно было бы справиться, если бы на пункте оплаты ЗСД нашелся рабочий огнетушитель





“Из салона все успели выбраться, но на пункте оплаты ЗСД не нашлось рабочих огнетушителей”, - пишет свидетель происшествия.



