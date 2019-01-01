Извращенец испугал пассажиров в петербургском метро

Происшествие произошло утром, 24 января, около восьми часов между станциями «Пионерская» и «Удельная». Об этом заявил сотрудникам метрополитена один из очевидцев.



По его словам, мужчина лет 50 -ти открыто занялся маструбацией в вагоне поезда.



У мужчина европейская внешность. На нем была одета светло-желтая куртка, синие джинсы и черная шапка.



(Егор Сомкин, Gazeta.SPb)



