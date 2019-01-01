Петербуржцу грозит до 3 лет лишения свободы за фиктивное проживание более 100 мигрантов в его квартире

Как сообщает прокуратура Санкт-Петербурга, житель Петербурга прописал в своей квартире мигрантов в период с октября по ноябрь 2018 года. При это предоставлять жилье прописанным гражданам он не был намерен.





Также никто из прописанных мигрантов не проживал в квартире мужчины. Общая площадь жилого помещения составляет 43 квадратных метра. Обвиняемый вину в совершении этого преступления признал, в содеянном раскаялся.





Уголовное дело будет направлено в Кировский районный суд Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу. Мужчине грозит до трех лет лишения свободы.