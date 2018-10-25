На капремонт петербургских домов Фонд капремонта собрал более 15 млрд рублей

Минимальный размер взноса, отмечают в Фонде капитального ремонта в 2019 году увеличился на один рубль. Сумма взноса складывается из учета параметров жилого помещения. Так, учитываются постройка дома, материал стен, отсутствие или наличие взноса.





Точная сумма сбора на сегодняшний день - 15 миллиардов 146 миллионов рублей. Все собранные средства должны пойти, отмечают в фонде, на капитальный ремонт.





Обязанность по уплате взноса на капитальный ремонт возникла в 2014 году в связи с опубликованной Региональной программой капитального ремонта.