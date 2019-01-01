В Сланцах ночью горели 9 сараев

Сообщение о пожаре на телефон экстренной службы поступило в 03:08. Сообщалось, что в деревне Сланцы на улице Жуковского горят хозяйственные постройки. Об этом сообщает ГУ МЧС по Ленинградской области.





На месте группа спасателей выяснила, что в деревне пламя охватило девять сараев. Пламя распространилось на 54 квадратных метра.





На месте происшествия работала дежурная смена 145 пожарно-спасательной части противопожарной службы Ленинградской области. В ликвидации пожара и очага возгорания принимали участие две единицы техники и семь человек личного состава.





Спасателям удалось ликвидировать пожар в 03:46. Информация о пострадавших не поступала.





Дознание по пожару ведёт отдел надзорной деятельности и профилактической работы Сланцевского района.



