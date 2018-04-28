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На Пискаревском мемориальном кладбище состоится возложение цветов и венков в честь 75-летия снятия блокады Ленинграда
08:28
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