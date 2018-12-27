Главу Apple рассмешил вопрос российского журналиста о «Яндекс.Телефона»



«Я не слышал про него», - похохотав, наконец сказал он, передают РИА Новости.

Напоминаем, что «Яндекс» начал продавать свой первый смартфон еще перед Новым годом. В него встроен голосовой помощник «Алиса». Новинку можно приобрести за 18 тысяч рублей.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Apple хочет заняться производством одежды. Такое предположение сделали журналисты, так как компания подала заявку на патент необычной ткани. (Элла Андреева, Gazeta.SPb)



Американский специалист, видимо, не успевает следить за всеми новинками, именно поэтому он рассмеялся после заданного вопроса на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Журналист хотел узнать профессиональное мнение Тима Кука, но он заявил, что не в курсе, что такое «Яндекс.Телефон».