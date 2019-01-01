Автор резонансного высказывания о ненужности денег после 30 лет огласила свои доходы



К слову, сама Писарева заработала за один год больше двух миллионов рублей. Помимо прочего, ей принадлежит квартира площадью 84 квадратных метров, говорится в РИА Новости.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Захарова снова вступила в словесную перепалку с Чубайсом. (Элла Андреева, Gazeta.SPb)



Политический деятель утверждает, что ее все не так поняли, так как слова о матерях после 30 лет вырваны из контекста. Дело в том, что в регионе приняли закон о выплатах для молодых мам до 29 лет включительно – такие девушки, будучи мамами в первый раз, могут рассчитывать на сумму в 100 тысяч рублей. Эти деньги разрешается потратить на кредит или покупку жилья. Когда у Писаревой спросили, почему стоит возрастное ограничение, она заявила, что тем, кому за 30, уже неважны деньги. Они, по мнению чиновницы, больше нуждаются в малыше, «которого они будут любить».