В Ленинградской области в аварии пострадал маленький ребенок и женщина



Известно, что травмы получили как минимум двое – женщина и ее малыш. На место ДТП сразу вызвали карету скорой помощи – ребенка осмотрели и подлечили сразу, а вот маму забрали в состоянии средней степени в больницу. Младенец тем временем остался со своим папой, говорится в сообщении ГИБДД Ленинградской области.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Невском районе трамвай сошел с рельсов и утащил за собой другой трамвай. (Элла Андреева, Gazeta.SPb)

Известно, что травмы получили как минимум двое – женщина и ее малыш. На место ДТП сразу вызвали карету скорой помощи – ребенка осмотрели и подлечили сразу, а вот маму забрали в состоянии средней степени в больницу. Младенец тем временем остался со своим папой, говорится в сообщении ГИБДД Ленинградской области.

По предварительным данным, «Ниссан» по не понятной никому причине неожиданно для всех выехал на встречную полосу. Этот опрометчивый поступок спровоцировал аварию – в нарушителя врезался «Хендай». Больше всего пострадали пассажиры второй иномарки, которая стала жертвой стечения обстоятельств.