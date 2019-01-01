Защитник «Зенита» Иванович уверен, что состав команды «всегда можно улучшить»

Защитник петербургской команды хочет, чтобы изменились «некоторые вещи, что были в конце прошлого года». Ивановичу хотелось бы, чтобы ребятам «больше бились друг за друга». Слова футболиста приводятся на сайте футбольного клуба «Зенит».





Напоминаем, что на данный момент наша команда находится на первой строчке после 17 туров РПЛ.







