В Бокситогорском районе чуть не сгорел частный дом



Эксперты, справившись со своей задачей, рассказали, что огнем была охвачена площадь размером в два квадратных метра – пожар объял потолок. Как так случилось – не уточняется. Известно лишь, что в результате инцидента никто не пострадал – дом, в целом, тоже остался цел, говорится в собщении ГУ МЧС по Ленинградской области.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Выборгском районе поздно вечером горел Мерседес. (Элла Андреева, Gazeta.SPb)

Эксперты, справившись со своей задачей, рассказали, что огнем была охвачена площадь размером в два квадратных метра – пожар объял потолок. Как так случилось – не уточняется. Известно лишь, что в результате инцидента никто не пострадал – дом, в целом, тоже остался цел, говорится в собщении ГУ МЧС по Ленинградской области.

Звонок экстренным службам поступил в 19:15 – специалисты незамедлительно выехали на место пожара, чтобы помочь. Они прибыли уже спустя пару минут и приступили к ликвидации возгорания. Всего в операции приняло участие семь человек и две единицы спецтехники. На то, чтобы потушить дом, ушло чуть меньше часа.