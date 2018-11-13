Захарова снова вступила в словесную перепалку с Чубайсом

Между Захаровой и Чубайсом кипят страсти посерьезнее, чем на небезызвестном реалити-шоу. Они не первый раз вздорят на просторах Facebook. Совсем недавно Захарова обвиняла Чубайса в бедности российского народа, а теперь зачинщиком перепалки стал Чубайс. В своем интервью он посоветовал представителю МИД занять место Ольги Бузовой в «Доме-2», став ведущей шоу. Певицу же он попросил сделать политиком – Чубайсу кажется это лучшей идеей. Захарова, ознакомившись с предложением политика, удивилась, что он смотрит «Дом-2».