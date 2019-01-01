В России может появиться штраф за фейковые новости



В социальных сетях идет бурное обсуждение инициативы – многие считают, что в документе многие моменты не разъяснены. Не совсем понятно, что расценивать как ложь? Тем не менее, автор законопроекта, сенатор Андрей Клишасом, считает, что все нормальное и править документ не надо, говорится на сайте нижней палаты парламента.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что депутат Госдумы предложил списать с россиян невозвратные долги по ЖКХ. (Элла Андреева, Gazeta.SPb)

В социальных сетях идет бурное обсуждение инициативы – многие считают, что в документе многие моменты не разъяснены. Не совсем понятно, что расценивать как ложь? Тем не менее, автор законопроекта, сенатор Андрей Клишасом, считает, что все нормальное и править документ не надо, говорится на сайте нижней палаты парламента.

Из всех парламентариев не было ни одного, кто бы воздержался, а абсолютное большинство согласилось с тем, что поправки необходимы. Против оказались лишь 44 человека. Известно, что авторы законопроект требуют, чтобы физическое лицо платило за ложь до пяти тысяч рублей, должностное – до 50 тысяч рублей, а юридическое – от 400 тысяч до миллиона рублей.