Министерство обороны обнародовало документы о блокаде Ленинграда



Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что на Марсовом поле проведут реконструкцию салюта 1944 года. Его можно будет увидеть 27 января ровно в восемь часов вечера. К слову, в центре города состоится также множество тематических мероприятий. (Элла Андреева, Gazeta.SPb)



Все документы помогают восполнить пробелы в истории, а также объяснить наглядно – как именно в прошлом веке освобождали блокадный Ленинград. Есть бумаги, рассказывающие о подробностях работы Дороги жизни, а также о подводных лодках, которые участвовали в военных операциях, - ранее эти факты не оглашались. Минобороны решило опубликовать данные в преддверии 75-летней годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады – все документы есть на официальном сайте ведомства.