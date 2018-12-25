Путин помог найти главе Венесуэлы причины кризиса в стране



Это неправильно, уверен Путин. Президент нашей страны выразил поддержку Мадуро и заявил, что все проблемы нужно решать в мирно, без привлечения силы.

В последнее время кризис в южноамериканской стране заметно обострился. Владимир Путин имеет на этот счет свое мнение, которым он решил поделиться с коллегой. Глава России думает, что всему виной вмешательство третьих лиц в дела Венесуэлы. Многие страны и чужие политики лезут не в свое дело, подрывая тем самым нормы международного права, сея хаос и разлад в обществе.