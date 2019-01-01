На Украине рассуждают о возвращении Кубани и Кавказа

С идеей о возвращении Кубани и Кавказа выступают основатель неонацистского полка «Азов» и депутат Верховной рады Андрей Билецкий. Они убеждены, что на Кавказ – «безусловно украинская территория», а вот на Кубани у многих «украинское сознание».



Для того, чтобы прибрать территории, они хотят создать некий национальный проект, при помощи которого можно будет заинтересовать жителей регионов. При этом чиновник и общественный деятель понимают, что одного интереса мало, ведь на Кавказе и Кубани всем промыли мозги «тотальной русификацией». Поэтому они не исключают применения насилия, передает телеканал ZIK.







