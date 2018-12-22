Воробьев заявил, что СКА не старается подстраиваться под соперника

В четверг, 24 января, подопечные Ильи Воробьева вышли на лед, где встретились с «Барысом» из Астаны. Игра, считает главный тренер, удалась – она вышла жесткой, в духе плей-оффа. Матч показал, кто чего стоит, стала лакмусовой бумажкой для обеих команд. Больше всего тренера порадовало, что СКА выиграл по буллитам.