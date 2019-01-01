В Выборгском районе поздно вечером сгорел Мерседес



В операции участвовало два пожарных расчета. Оказалось, что очагом возгорания стал отсек двигателя. Что именно случилось – не уточняется. Есть информация, что в результате пожара никто не пострадал. Новостью поделились в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Лодейном Поле вечером частично сгорел частный дом. Огонь успел распространиться на площадь в 24 квадратных метра. (Элла Андреева, Gazeta.SPb) В операции участвовало два пожарных расчета. Оказалось, что очагом возгорания стал отсек двигателя. Что именно случилось – не уточняется. Есть информация, что в результате пожара никто не пострадал. Новостью поделились в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

О пожаре сообщили очевидцы, позвонившие пожарным в 21:06. Они рассказали, что горит автомобиль, припаркованный у 22 дома по Выборгскому шоссе. Специалисты, прибывшие на место, смогли ликвидировать возгорание уже спустя полчаса.