Беглов прокомментировал проблему изношенных питерских труб

Некоторым трубам в Санкт-Петербурге несколько десятков лет – их давно пора заменить, но на это нужны огромные деньги. Так, чтобы обновить всего один километр из бюджета надо выделить миллиард рублей. Всего под северной столицей проложено 9,5 тысяч километров труб – на их замену уйдут большие суммы, которые невозможно выделить сразу. Но постепенно их все равно заменят, а пока петербуржцам придется подождать.



Беглов назвал проблему системной, дав понять, что такие вещи нельзя откладывать на потом, ожидая, пока по городу начнут случаться коммунальные аварии – одна за другой. Сейчас врио губернатора распорядился, чтобы сократили нормативные сроки устранения аварий. Об изношенности труб Беглов рассказал в интервью для телеканала «78».







