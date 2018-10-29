Беглов не уверен, что выдвинет свою кандидатуру на выборах губернатора



Для того, чтобы выдвинуть свою кандидатуру, Беглов хочет немного подождать и осмотреться. Для начала он постарается осознать, справиться ли он «со всеми вызовами, которые стоят перед городом», а во-вторых, ему важно, чтобы его поддержали горожане – для этого он должен завоевать их доверие.

«Время покажет», - подытожил он в своем интервью для телеканала «78».

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Санкт-Петербурге в ближайшее время решат проблему с обманутыми дольщиками . (Элла Андреева, Gazeta.SPb)

Для того, чтобы выдвинуть свою кандидатуру, Беглов хочет немного подождать и осмотреться. Для начала он постарается осознать, справиться ли он «со всеми вызовами, которые стоят перед городом», а во-вторых, ему важно, чтобы его поддержали горожане – для этого он должен завоевать их доверие.

Александр Беглов, который является врио губернатором уже на протяжении нескольких месяцев, все еще не понимает, готов ли он занять этот пост на продолжительное время. Не раз глава города заявлял, что в Санкт-Петербурге множество проблем, которые необходимо решать в ближайшее время.