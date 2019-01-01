Беглов хочет, чтобы петербуржцы добирались до метро максимум 20 минут

Сейчас из-за неэффективного сотрудничества с «Метростроем» Санкт-Петербург набрал кредиток и залез в долги. Но даже это – не преграда для Беглова, который обещает достроить начатые станции метро как можно скорее. Сразу три появятся в ближайшее время, рассказал он в интервью телеканалу «78».