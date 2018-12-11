В Санкт-Петербурге в ближайшее время решат проблему с обманутыми дольщиками



Строители и инвесторы уверили временно исполняющего обязанности губернатора Санкт-Петербурга в том, что справятся за два года. Об этом и многом другом глава северной столицы рассказал в интервью телеканалу «78».

Глава города убежден, что около 85% петербуржцев наконец получат ключи от квартир в 2019 году. Все остальные дома будут непременно достроены к 2020 году – таким образом, будут готова еще как минимум тысяча квартир для обманутых дольщиков. Беглов рассказал, что разобраться с долгостроями ему поручил лично Владимир Путин.