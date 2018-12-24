Главой исполнительного комитета «Единой России» в Петербурге стал Носов

Напоминаем, что Тетердинко успел отметиться несколькими удачными инициативами. Он предлагал защищать детей от вредной информации в Сети, а также беспокоился о судьбах бродячих собак, передает «Фонтанка.ру».

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Беглов попрощался с четырьмя вице-губернаторами. (Элла Андреева, Gazeta.SPb)



В Санкт-Петербурге не прекращаются кадровые перестановки – каждый день в администрации города или где-либо еще появляются новые лица, а кто-то, напротив, теряет прежнюю работу. Так стало и с Тетердинко, который непонятно, чем займется в дальнейшем. Его место занял Владимир Носов – до этого он служил в правоохранительных органах, а также работал в Законодательном собрании северной столицы.