В Лодейном Поле вечером частично сгорел частный дом

Сообщение на экстренный телефон пожарной службы о возгорании частного дома поступило в 19:45. На месте происшествия выехала дежурная смена 132 пожарно-спасательной части противопожарной службы Ленинградской области. Пожар ликвидировали семь человек личного состава и две единицы техники. Об этом сообщает ГУ МЧс по Ленинграсдкой области.





На месте выяснилось, что пламя распространилось на 24 квадратных метра на территории частной постройки. Пожар удалось ликвидировать спустя 40 минут, в 19:45.





Информация о пострадавших не поступала. Дознание по пожару ведёт отдел надзорной деятельности и профилактической работы Лодейнопольского района.