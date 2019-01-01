СКА по буллитам обыграл «Барыс»





На 16-ой минуте первого периода армейцы открыли счет. Антон Белов получил пас из-за ворот от Никиты Гусева и в касание отправил шайбу в ворота Карлссона. По результативному баллу получили Прохоркин и Гусев.





Первый период закончился со счетом 1:0 в пользу хозяев.



На шестой минуте второго игрового отрезка гости сравнивают счет гости сравнивают счет. Автор заброшенной шайбы Блэкер.



К середине второго периода астанинцы выходят вперед в счете. В формате четыре на четыре Брэндон Боченски первым оказался на отскоке и отправил шайбу в ворота Магнуса Хелльберга.



Второй период закончился с преимуществом гостей.



Примерно за пять минут до конца третьего периода СКА сравнивает счет в матче. Владислав Гавриков мощным щелчком отправил шайбу в ворота «Барыса». Третий период закончился с ничейным счетом.



Овертайм также не выявил победителя. Исход встречи решился в серии послематчевых бросков. В серии буллитов точнее оказались армейцы. Автором победного буллита стал Николай Прохоркин.





СКА обыграл астанинский «Барыс» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:2 (Б).