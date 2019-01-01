Этой ночью Калининский район вновь будет убирать снегоуборочная техника

Известно, что уборка состоится в ночь с 24 на 25 января. Об – далеко не первый раз, когда спецтехника выходит очищать проблемный район. По мнению жителей Санкт-Петербурга, не очень хорошо убираются также Центральный, Адмиралтейский, Петроградский и Василеостровский районы. Но все-таки лидирующие позиции занимает Калининский, рассказывает вице-губернатор северной столицы Николай Бондаренко. Ситуацию взял под особый контроль Рублевский и рабочая группа.