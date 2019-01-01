В Невском районе трамвай сошел с рельсов и утащил за собой другой трамвай

О дорожно-транспортном происшествии написали участники группы “ДТП и ЧП Санкт-Петербург”. Очевидцы пишут, что в Невском районе столкнулись два трамвая.





ДТП произошло на пересечении улицы Дыбенко и проспекта Дальневосточного.





“Трамвай, идущий по направлению к “Лондон Моллу”,сошел с рельсов и столкнулся с встречным”, - пишет очевидец.





Также сообщается, что могут проехать только трамваи, которые поворачивают с Дальневосточного проспекта на улицу Дыбенко. Общественный транспорт с улицы Дыбенко стоит на аварийке.