Пользователи социальных сетей высмеивают невнимательного Порошенко



Многие отмечают, что глава страны часто неаккуратно одевается. Они вспомнили Порошенко и его дырявые носки, и мятые пиджаки и даже не застёгнутую ширинку. Другие же, в шутку, прозвали его за это «иконой стиля». Пользователи социальных сетей сошлись во мнении, что жене Петра Порошенко стоит внимательнее следить за внешним видом супруга. Многие отмечают, что глава страны часто неаккуратно одевается. Они вспомнили Порошенко и его дырявые носки, и мятые пиджаки и даже не застёгнутую ширинку. Другие же, в шутку, прозвали его за это «иконой стиля». Пользователи социальных сетей сошлись во мнении, что жене Петра Порошенко стоит внимательнее следить за внешним видом супруга.

Безобидный снимок произвел фурор – на нем Порошенко показывает большой палец вверх спикеру Кнессета Юлию Эдельштейну. Президент выглядит хорошо – аккуратный костюм, улыбка на лице и только одно смущает – заправленный в трусы пиджак. Действительно ли в трусы – неизвестно, только вот автор поста в Faceebook написал именно так. Все подхватили эту идею и стали осуждать Порошенко за его неопрятный вид.