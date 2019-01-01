В Кингисеппском районе частники будут восстанавливать 36 квадратных метров дома

Сообщение о пожаре поступило диспетчеру экстренного вызова в 19:28. Звонивший сообщил, что в поселке Алексеевка Кингисеппского района Ленинградской области горит частный дом.





На место ликвидации пожара и очага возгорания выехали две единицы техники и семь человек личного состава. На месте происшествия работала дежурная смена 124 пожарно-спасательной части противопожарной службы Ленинградской области.





Пламя распространилось на 36 квадратных метров. Спасателям удалось ликвидировать пожар в 20:35.





Информация о пострадавших не поступала. Дознание по пожару ведет отдел надзорной деятельности и профилактической работы Кингисеппского района.