Всех желающих зовут построить “домики” для нерп в Ленобласти

Такие домики необходимы балтийским нерпам для устройства своего репродуктивного логовища, сообщают представители Фонда друзей балтийской нерпы в социальных сетях.





Фото: г руппа представителей Фонда друзей балтийской нерпы "ВКонтакте"



Необходимая для строительства погода сформировалась только к концу января, поэтому у спасателей и волонтеров немного времени. Надо успеть до среды февраля.





“Потом, рожающие в 2019 году самки начнут выбирать пространства для создания логовищ и нам придётся уйти из этих мест”, - отмечают в группе.





здесь . Первый выезд пройдет 26 января. Всех, кто желает помочь в строительстве, приглашают приехать на один из участков. Как это сделать, можно узнать





Фото: г руппа представителей Фонда друзей балтийской нерпы "ВКонтакте"