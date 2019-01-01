Людей эвакуировали из дома в Балашихе, в котором прогремел взрыв

В СМИ предположили, что это – очередное происшествие из-за утечки газа, но специалисты отрицают эту теорию. Всего из здания вывели около 30 человек. Пожар называют сильным, огнеборцы занимаются его тушением. Известно, что пока не найдены ни погибшие, ни пострадавшие. По предварительным данным, все могло случиться из-за ремонта в одной из квартир. Пока что ничего неизвестно наверняка, передает ТАСС, ссылаясь на ГУ МЧС по Московской области.