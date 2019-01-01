На Тележной горит заброшенное здание

Сообщение о пожаре разметали в группе “ДТП и ЧП Санкт-Петербург” около 21:20. Сообщается, что горит здание на Тележной улице.





Фото: группа "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"/vk.com



Также пользователь социальной сети прикрепил фотографии, на которых видно, что дым идет сверху, судя по всему, горят верхние этажи помещения. Здание по своему виду заброшенное.





“На Тележной горит здание, пожарные на месте”, - пишут очевидцы.





Фото: группа "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"/vk.com



Сотрудники МЧС на месте, о пострадавших пока не сообщается.