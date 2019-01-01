Бондаренко рассказал о проблемах с вывозом снега



Бондаренко заявил, что собранных с горожан средств хватает максимум на пять машино-смен, а их требуется в несколько раз больше. Поэтому, говорит вице-губернатор, виновато не отсутствие сил или желание, а нехватка финансирования.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Бондаренко считает, что жители Петербурга стали меньше жаловаться на плохую уборку улиц. Но, судя по навигаторам и сообщениям в социальных сетях, люди продолжают стоять в пробках из-за осадков. (Элла Андреева, Gazeta.SPb)

Бондаренко заявил, что собранных с горожан средств хватает максимум на пять машино-смен, а их требуется в несколько раз больше. Поэтому, говорит вице-губернатор, виновато не отсутствие сил или желание, а нехватка финансирования.

Дело в том, говорит чиновник, что жильцы домов платят за уборку снега в год намного меньше, чем необходимо. Так, со здания площадью в 10 тысяч квадратных метров коммунальщики получают 72 тысячи рублей. Это при том, что один выезд спецтехники для сбора снега обходится в 15 тысяч рублей.