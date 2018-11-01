Самое безопасное для фигуры и здоровья мороженое назвали российские диетологи

Слова “полезное” и “мороженое” редко можно увидеть в одном предложение. Однако российские диетологи нашли универсальную формулу, от которой не будет вреда здоровью. Об этом пишет телеканал “Санкт-Петербург” со ссылкой на ученых из клиники лечебного питания ФГБУН “ФИЦ питания и биотехнологии”.





Исследования показали, что россияне могут лакомиться замороженным продуктом 2-3 раза в неделю только если оно будет произведено из натуральных продуктов. Такой продукт не должен содержать красители, ароматизаторы и консерванты.





Натуральный продукт также полезен тем, что содержит полезные для организма витамины - фосфор, калий, магний и калий.





Также ученые рекомендуют отдать предпочтение и заменить привычный пломбир на молочный десерт. Оно наиболее полезен для здоровья.