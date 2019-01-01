У Эрмитажа появится мобильное приложение для посетителей

Помимо прочего, в Эрмитаже планируют запустить проект «Другие шедевры», чтобы сконцетрировать внимание людей не только на всемирноизвестных экспонатах, которые знает каждый, а показать им более уникальные вещи, передает РИА Новости









Пиотровский убежден, что такая идея понравится людям, которые вынуждены порой стоять на улице долгое время.