На Марсовом поле проведут реконструкцию салюта 1944 года

О реконструкции “Ленинградский салют” сообщили организаторы мероприятия - Межрегиональная молодежная общественная военно- патриотическая организация “Красная Звезда”. Реконструкторы попытаются с точностью воссоздать салют, который прогремел в Ленинграде 27 января 1944 года.





Торжественная церемония пройдет при участии уникальной батареи зенитных орудий. Всего на поле зрители услышат и увидят 12 залпов. Каждый из них будет посвящен конкретному подразделению.





Помимо этого, реконструкторы развернут на поле военную технику, проведут мастер-классы и лекции. Также будет звучать военный оркестр.





Начало работы выставки военной техники запланировано на 18:30, салют прогремит в 20:00.