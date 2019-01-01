Напоминаем, что аккаунт @zdorovo_lo создали в преддверии Года здорого образа жизни в Ленинградской области. Там каждый день публикуют посты с полезной информацией, а также мотивацию для тех, кто пока не присоединился к проекту. Участниками марафона стали многие звезды, чиновники и спортсмены.





К слову, Москвин давно известен своей любовью к хоккею. В 2018 году он в составе команды «Флагман» выиграл престижный Кубок Крутова.







