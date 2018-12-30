Власти предложили 103-летней россиянке еще подождать положенное ей жилье

Еще подождать немного предложили власти жительнице Кубани. Ждать долгожительнице, по мнению властей, надо федеральных денег для получения жилья. Об этом пишет “Фонтанка.ру” со ссылкой на издание “Кавказский узел”.





В данный момент пенсионерка живет у своей внучки в доме без удобств. Туалет и душ расположены на улице, куда пожилому человеку спуститься сложно.





В очередь на жилье долгожительница встала еще в 2016 году, как вдова погибшего в Великой Отечественной войне супруга. В Апшеронском района сообщили, что вопрос с жильем будет решен региональными властями при наличии средств федерального бюджета.





Однако, согласно Федеральному закону “О ветеранах”, жители России, подпадающие под эту категорию, получают жилье вне очереди.