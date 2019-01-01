Синоптики обещают, что в Ленинградскую область придут суровые морозы

Любопытно, что в некоторых районах региона температура воздуха может опуститься до минус 30 градусов. Это повышает вероятность случаев с переохлаждением и обморожением людей. Все это говорит о том, что лучшим решением станет отсидеться дома. Если вам все-таки нужно куда-то отправиться, то одевайтесь теплее и берегите себя, говорится в сообщении ГУ МЧС России по Ленинградской области.