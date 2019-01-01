В Ленинградской области практически нет безработных



Улучшении ситуации сказывается на размере заработной платы – средняя составляет 42 тысячи рублей, что больше на 10%, чем в 2017 году. При этом специалистов радует низкий уровень безработицы, говорится в сообщении администрации региона, которая ссылается на результаты Петростата.

Ранее в Gazeta.ru сообщалось, что задолженность по зарплате в Петербурге за прошлый год составила 445 млн рублей . (Элла Андреева, Gazeta.SPb)

Улучшении ситуации сказывается на размере заработной платы – средняя составляет 42 тысячи рублей, что больше на 10%, чем в 2017 году. При этом специалистов радует низкий уровень безработицы, говорится в сообщении администрации региона, которая ссылается на результаты Петростата.

Люди хорошо зарабатывают благодаря росту экономики, которая в 2018 году вышла в плюс. Эксперты утверждают, что со своей работой лучше всего справлялись предприятия, выпускающие готовые изделия из металла – рост их экономики составил более 26%. Чуть хуже проявили себя производители автомобилей, тройку лидеров занимают заводы по выпуску транспорта.