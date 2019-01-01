10 тысяч "особо тяжких" раскрыли полицейские Ленобласти и Петербурга в 2018 году

ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области подвели итоги за 2018 год. В подведении итогов принял участие и заместитель Министра внутренних дел России генерал-полковник полиции Михаил Ваничкин.





Сотрудники сообщили, что за минувший год правоохранительным органом удалось раскрыть 37 тысяч преступлений, в том числе и 10 тысяч тяжких и особо тяжких. Около 30 тысяч виновных в этих преступлениях удалось поймать.





Полицейскими также раскрыто более 7 тысяч преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, ликвидировано 15 нарколабораторий.





Отмечается, что в 2019 году приоритетными задачами полиции останутся выявление преступлений в экономической сфере, борьба с коррупцией, борьба с незаконным оборотом алкоголя, профилактика преступности среди подростков и несовершеннолетних.