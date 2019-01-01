Ленинградская область даст денег работодателям, чтобы они нанимали школьников

Администрация региона решила поддержать рвение молодежи зарабатывать собственные деньги. Для того, чтобы простимулировать работодателей, они готовы выплачивать тем или иным организациям субсидии.



Для того, чтобы получить выплаты, бюджетное или автономное учреждение должно принять участие в конкурсе. При отборе обратят внимание на социальную значимость работ, а также на то, насколько полезен будет полученный опыт для ребят. В результате выберут те организации, которым выдадут гранты за зарплаты для школьников в возрасте от 14 до 18 лет.





Глава Ленинградской области также настаивает на том, чтобы подростков официально трудоустраивали и платили им вовремя, говорится в сообщении правительства региона.







