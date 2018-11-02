Бывший вице-губернатор Псковской области останется в петербургском СИЗО



Планирует ли адвокат продолжать бороться за судьбу своего клиента – непонятно. Известно лишь, что обвиняемый согласился сотрудничать со следствием и перестал отрицать свою вину.

Адвокат просил судью, чтобы тот позволил освободить подсудимого и отправить его под домашний арест. Сегодня, 24 января, защите отказали в Приморском районном суде Санкт-Петербурга. таким образом, бывшему чиновнику надо будет находиться в СИЗО как минимум до 12 февраля 2019 года.