Чубайс на пост официального представителя российского МИД предложил Ольгу Бузову

В любом случае спор завершился капитуляций Анатолия Чубайса, сообщают “РИА.Новости”. Но до этого между Чубайсом и Захаровой возникли нешуточные баталии.





Глава “Роснано” отметил мастерство Захаровой и сказал, что стоять на месте не стоит - надо развиваться. Местом развития и применения своих талантов он считает “Дом-2”. Там Мария Захарова смогла бы реализовать себя, а на ее место он предложил Ольгу Бузова.





Ее аудитория и поддержка помогут справиться с новой позицией, считает Чубайс. Ранее спор произошел из-за мнения Чубайса о благосостоянии России. Он считает, что Россия бедная страна и живут в ней бедные жители. В свою очередь Захарова поинтересовалась, почему в стране сложилась такая экономическая ситуация. Чубайс парировал, что при нем ситуация стала лучше. Захарова ответила, что вспоминать эти время ей жутко.