Беглов познакомил вице-губернатора Совершаеву с коллективом

Совершаева займется курированием работы комитета по информатизации и связи, по межнациональным отношениям, молодежной политике, печати и взаимодействию со СМИ. Беглов возлагает на коллегу большие надежды.

Он хочет, чтобы она сделала все для развития Санкт-Петербурга. Врио главы северной столицы уверен, что город должен заработать в ближайшие годы один триллион рублей.





«Нам нужен бюджет развития», - заявил он на встрече, передает Смольный.







