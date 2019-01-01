Беглов считает Петербург безопасным городом



Также врио губернатора пообещал, что в ближайшие несколько лет из бюджета города на обеспечение безопасности, а также ремонт зданий правоохранительных органов выделят до 300 миллионов рублей.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Александр Беглов отказался участвовать перепалке с депутатом Резником и занялся делами . (Элла Андреева, Gazeta.SPb)



Александр Беглов рассказал, что человек, который попал в беду, может с легкостью дозвониться до полицейских, ведь в городе есть условия для экстренной связи. В городе установлено 178 терминалов, благодаря которым можно сообщить о происшествии. Помимо прочего, за жизнью в Санкт-Петербурге наблюдают 26 тысяч камер видеонаблюдения. В скором времени планируют увеличивать их количество, а, значит, станет еще безопаснее. С таким заявлением Беглов выступил на заседании коллегии регионального МВД.