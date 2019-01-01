В Петербурге начнут ремонт освещения на телебашне

Тендер на ремонт работы телебашни выиграла компания «Светосервис-СПб». Кроме данной фирмы в тендере больше никто не принимал участие.

Стало известно, что изначально «Ленсвет» готов был заплатить подрядчику около 133 миллионов рублей.



Оплатить выполненные работы государственному унитарному предприятию поможет Смольный, который предоставил организации субсидии по возмещению затрат на капитальный ремонт электросетей и установок освещения улиц.



Заказ подрядчику необходимо выполнить до ноября 2019 года.



(Егор Сомкин, Gazeta.SPb)

