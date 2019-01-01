Мошенница незаконно захватила квартиру на Загородном и скрылась в Минеральных Водах

Правоохранительные органы сообщают о задержании женщины, которая своими махинациями пыталась завладеть квартирой на Загородном проспекте. Стоимость квартиры оценивается в 6 млн рублей, сообщает АН “Оперативное прикрытие” со ссылкой на следственный комитет.





Обвиняемая сделала документы, которые содержали заведомо ложные сведения. Согласно документам, она становится собственницей квартиры. В 2017 году она подала в МФЦ Невского района заявление о государственной регистрации права на вышеуказанную квартиру, а также указанный поддельный документ.





Расследование уголовного дела продолжается.