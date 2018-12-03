Пиотровский пожаловался на посетителей Эрмитажа, которые не благодарили музей за бесплатный чай



Для того, чтобы успокоить их и согреть, Пиотровский распорядился раздавать людям горячий чай. Всего за период новогодних праздников выпили около 20 тысяч чашек – директор Эрмитажа утверждает, что ни разу не слышал от посетителей слов благодарности. Пиотровский уверяет, что некоторые даже возмущались – почему нет сахара.



«Но мы понимаем, когда люди в очереди, они напряжены. Когда они заходят в музей, они обычно успокаиваются», - добавил он, передает «Диалог».



Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Для того, чтобы успокоить их и согреть, Пиотровский распорядился раздавать людям горячий чай. Всего за период новогодних праздников выпили около 20 тысяч чашек – директор Эрмитажа утверждает, что ни разу не слышал от посетителей слов благодарности. Пиотровский уверяет, что некоторые даже возмущались – почему нет сахара.«Но мы понимаем, когда люди в очереди, они напряжены. Когда они заходят в музей, они обычно успокаиваются», - добавил он, передает «Диалог».Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что стали известны самые посещаемые в новогодние праздники музеи. (Элла Андреева, Gazeta.SPb)

Некоторые готовы стоять на улице более получаса, чтобы увидеть экспонаты музея. Директор Эрмитажа рассказал, что в период праздников посетителей стало, как полагается, больше – у людей появилось свободное время для культурного просвещения. Многие, ожидая очереди, начинали нервничать и расходиться.