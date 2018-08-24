Бездомные смогут согреться в Петергофе

Администрация Петродворцового района сообщает об открытии дополнительного пункта обогрева для бездомных. Он будет открыт на базе районного социального центра в Петергофе в доме 6 по улице Володи Дубинина.





Здесь можно получить теплые вещи и горячий чай. Также в отделении ночного пребывания можно получить первичную медицинскую помощь, санитарную обработку и помывку. В отделение имеется оборудованное теплое помещение





Более подробную информацию можно получить по телефону: 427-44-72